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Турция готова помочь возобновить дипломатию между Украиной и Россией, - Эрдоган

01:50 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Турция готова помочь возобновить дипломатию между Украиной и Россией, - Эрдоган Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом в котором сказал, что Анкара готова присоединится к вопросу восстановления дипломатии между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы турецкого президента в соцсети Х.

"Турция готова внести свой вклад в усилия по возобновлению дипломатического процесса между Украиной и Россией, а также прекращению войны в рамках этого процесса", - сказал Эрдоган Трампу.

Отметим, что разговор лидеров произошел накануне Дня Республики Турция (страна отмечает праздник 29 октября, разговор был 28 октября). Трамп непосредственно поздравил Эрдогана и турецкий народ с этим днем.

Также согласно заявлению пресс-службы, лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и США странами, а также другие региональные и глобальные событиями.

В частности, Эрдоган отметил, что "мы, как члены Совместного оборонного альянса Мекки, внимательно следим за событиями в Ормузском проливе и Йемене и стремимся решить проблему дипломатическим путем.

Мирные переговоры

Напомним, что США пытаются возобновить мирный трек по вопросу российско-украинской войны. В последние пару месяцев спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели ряд переговоров как с Украиной, так и Россией.

На данный момент президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что трехсторонняя встреча с США и Россией, вероятно, пройдет в какой-то из дней с 6 по 10 ноября. В Кремле тоже подтвердили, что такая встреча готовится. Вероятным местом переговоров станут Абу-Даби.

По словам Зеленского, главные темы на мирных переговоров и включают несколько составляющих. Среди них: прекращение огня по энергетике и на море, обмен военнопленными, и возвращение гражданских украинцев из российским тюрем.

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