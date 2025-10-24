Туреччина готова в будь-який момент прийняти зустріч Трампа і Путіна, - Ердоган

"Ми в будь-який момент готові прийняти у себе таку зустріч (Трампа і Путіна - ред.). Шкода, що зустріч у Будапешті не відбулася. Ми вважаємо, що для припинення цієї війни корисний будь-який діалог", - заявив Ердоган.

Він додав, що Туреччина відстоювала діалог від самого початку і заявляла про можливість справедливого миру.

За словами Ердогана, в Анкари хороші відносини як із Києвом, так і з Москвою, вона заслужила довіру двох воюючих країн.

"Це дає нам перевагу на шляху до миру, і ми маємо намір використовувати цю ситуацію на благо людства", - сказав турецький лідер.