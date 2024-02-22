Туреччина допоможе США зі збільшенням виробництва артилерійських боєприпасів, - Пентагон

Металеві деталі для 155-міліметрових боєприпасів вироблятимуть на підприємствах у США, створених у співпраці з субпідрядниками з турецького оборонного сектора.

Про це заявив офіційний представник Пентагону Джефф Юргенсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Ajansı .

За його словами, виробництво планують розпочати до кінця 2025 року на трьох заводах у штаті Техас.

Також він додав, що контракт на будівництво, монтаж і подальше виробництво укладено з компанією General Dynamics Ordnance and Tactical Systems.

Юргенсен уточнив, що завод із виробництва боєприпасів матиме виробничу потужність 30 тисяч гільз на місяць.

Співпраця США з Туреччиною

Раніше посол США Джефф Флейк у своїй статті заявляв про значущість для Вашингтона міцних відносин із Туреччиною.

У публікації під назвою "Міцні відносини з Туреччиною відповідають інтересам США" він зазначив, що "трансформація" турецького оборонного сектору є невід'ємною частиною ланцюжка оборонних постачань США і могутності НАТО.

Снаряди для України

Нагадаємо, на початку травня 2023 року Євросоюз та союзники домовилися про виділення одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів для України. Планувалося, що країни ЄС нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Але поки що цей план не виконано.

Виступаючи в Мюнхені, чеський президент Петро Паве заявив, що Прага знайшла 800 тисяч снарядів, які вже найближчими тижнями можуть бути відправлені до України.

Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас також сказала, що Європа наростила втричі виробництво снарядів для України. Крім того, міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявляв, що Польща розглядає можливість більшої кількості боєприпасів для допомоги Україні.