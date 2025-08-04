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Туреччина не будує "стіни". Посол пояснив позицію Ердогана щодо війни в Україні

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Роман Кот

Україна відчуває підтримку Туреччини на тлі складної ситуації. Анкара зберігає відкритість до діалогу.

Про це сказав посол України в Туреччині Наріман Джелял в інтерв’ю РБК-Україна.

Дипломат зазначив, що вперше мав можливість особисто поспілкуватися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом під час одного з візитів президента України Володимира Зеленського.

Ця зустріч, за його словами, залишила позитивне враження.

"Я навіть мав нагоду особисто звернутися до нього, завдяки президенту України.", – сказав Джелял.

Він наголосив, що з боку турецької влади відчувається підтримка України та глибоке розуміння ситуації, в якій опинилася держава.

Посол також зазначив, що в Туреччині суспільна думка щодо війни в Україні не є однорідною, однак проукраїнський настрій помітний у ЗМІ та серед представників влади.

"У мене немає відчуття "стіни" чи нерозуміння, яке, за словами колег, існує в деяких країнах. Навпаки, в Туреччині суспільна думка різноманітна, але є відчутний проукраїнський трек, зокрема серед журналістів та у представників влади", – заявив Джелял.

Нагадаємо, що Україна готується до візиту президента Туреччини Реджепа Тайіпі Ердогана. Ключовою темою візиту може стати ратифікація угоди про вільну торгівлю між країнами.

Цей документ є важливим як для стратегічного партнерства, так і для значної частини українського бізнесу.

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