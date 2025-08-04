Туреччина не будує "стіни". Посол пояснив позицію Ердогана щодо війни в Україні

Дипломат зазначив, що вперше мав можливість особисто поспілкуватися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом під час одного з візитів президента України Володимира Зеленського.

Ця зустріч, за його словами, залишила позитивне враження.

"Я навіть мав нагоду особисто звернутися до нього, завдяки президенту України.", – сказав Джелял.

Він наголосив, що з боку турецької влади відчувається підтримка України та глибоке розуміння ситуації, в якій опинилася держава.

Посол також зазначив, що в Туреччині суспільна думка щодо війни в Україні не є однорідною, однак проукраїнський настрій помітний у ЗМІ та серед представників влади.

"У мене немає відчуття "стіни" чи нерозуміння, яке, за словами колег, існує в деяких країнах. Навпаки, в Туреччині суспільна думка різноманітна, але є відчутний проукраїнський трек, зокрема серед журналістів та у представників влади", – заявив Джелял.