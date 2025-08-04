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Турция не строит "стены". Посол объяснил позицию Эрдогана по войне в Украине

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Роман Кот

Украина чувствует поддержку Турции на фоне сложной ситуации. Анкара сохраняет открытость к диалогу.

Об этом сказал посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина.

Дипломат отметил, что впервые имел возможность лично пообщаться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время одного из визитов президента Украины Владимира Зеленского.

Эта встреча, по его словам, оставила положительное впечатление.

"Я даже имел возможность лично обратиться к нему, благодаря президенту Украины.", - сказал Джелял.

Он подчеркнул, что со стороны турецких властей чувствуется поддержка Украины и глубокое понимание ситуации, в которой оказалось государство.

Посол также отметил, что в Турции общественное мнение относительно войны в Украине не является однородным, однако проукраинский настрой заметен в СМИ и среди представителей власти.

"У меня нет ощущения "стены" или непонимания, которое, по словам коллег, существует в некоторых странах. Наоборот, в Турции общественное мнение разнообразно, но есть ощутимый проукраинский трек, в частности среди журналистов и у представителей власти", - заявил Джелял.

Напомним, что Украина готовится к визиту президента Турции Реджепа Тайипи Эрдогана. Ключевой темой визита может стать ратификация соглашения о свободной торговле между странами.

Этот документ является важным как для стратегического партнерства, так и для значительной части украинского бизнеса.

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