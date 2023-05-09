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Туреччина анонсувала переговори щодо продовження "зернової угоди": названо дату

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Анкара, Вівторок 09 травня 2023 17:29
Туреччина анонсувала переговори щодо продовження "зернової угоди": названо дату Фото: Туреччина анонсувала переговори щодо продовження "зернової угоди" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Стамбулі завтра, 10 травня, розпочнуться переговори, на яких головною темою обговорень стане продовження експорту українського зерна Чорним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Туреччини.

У відомстві зазначили, що з 10 по 11 травня у Стамбулі відбудуться двосторонні та багатосторонні зустрічі турецьких чиновників з представниками України, Росії та Організації Об'єднаних Націй.

"Обговорюватиметься продовження "зернової угоди" з метою забезпечення швидкої, безпечної та ефективної роботи "зернового коридору", життєво важливого для світового продовольчого постачання та безпеки”, - уточнюють у Міноборони.

Також очікується, що сторони порушать питання щодо складання плану евакуації для повернення турецьких суден та екіпажів, які застрягли в українських портах через війну.

Варто зауважити, що у рамках "зернової угоди" Україна не веде прямих переговорів з Росією. Наша країна обговорює питання з Туреччиною та ООН, а ті, у свою чергу, ведуть окремі переговори з РФ.

Нагадаємо, переговори заступників міністрів оборони України, Туреччини та Росії щодо продовження "зернової угоди" були заплановані на 5 травня, але їх перенесли.

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