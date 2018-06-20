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Интервью

Турчинов: выборы не должны быть стихийным бедствием для страны

НовостиПолитика    20.06.2018 - 15:30
Фото: Александр Турчинов (turchynov.com)
Фото: Александр Турчинов (turchynov.com)

Турчинов назвал "ущербной" политическую традицию превращать выборы "чуть ли не в вооруженное противостояние"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что выборы не должны быть стихийным бедствием для страны. Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Не могут выборы для страны быть стихийным бедствием. Не могут они превращаться в ситуацию, когда люди теряют какие-то моральные ограничения и готовы на все, чтобы поднять свои рейтинги или получить дополнительные голоса", - заявил он.

При этом Турчинов назвал "ущербной" политическую традицию - превращать парламентские и президентские выборы "чуть ли не в вооруженное противостояние".

Напомним, ранее сообщалось, что Турчинов не намерен баллотироваться в президенты.

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Теги публикации: выборы, Александр Турчинов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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