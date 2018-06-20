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Турчинов: вибори не повинні бути стихійним лихом для країни

НовиниПолітика    20.06.2018 - 15:30
Фото: Олександр Турчинов (turchynov.com)
Фото: Олександр Турчинов (turchynov.com)

Турчинов назвав "ущербною" політичну традицію перетворювати вибори "мало не в збройне протистояння"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов вважає, що вибори не повинні бути стихійним лихом для країни. Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Не можуть вибори для країни бути стихійним лихом. Не можуть вони перетворюватися в ситуацію, коли люди втрачають якісь моральні обмеження і готові на все, щоб підняти свої рейтинги або отримати додаткові голоси", - заявив він.

При цьому Турчинов назвав "ущербною" політичну традицію - перетворювати парламентські і президентські вибори "мало не в збройне протистояння".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Турчинов не має наміру балотуватися в президенти.

Турчинов: необхідно ухвалити закон про нацбезпеку цього тижня Путін блокує деокупацію Донбасу дипломатичним шляхом, - Турчинов
Теги публікації: выборы, Олександр Турчинов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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