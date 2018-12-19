Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)

Рішення щодо обмеження в'їзду буде приймати РНБО та президент

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов повідомив, чи будуть обмежувати в'їзд для росіян після припинення воєнного стану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Турчинова "BBC News Україна".

Турчинов заявив, що не виключає, що деякі речі, які діяли ефективно, можуть бути продовжені уже в звичайних умовах після припинення воєнного стану.

Секретар РНБО додав, що наразі рішення щодо блокування в'їзду до України чоловіків від 16 до 60 років чітко виконується. Завдяки чому, значно полегшено роботу контррозвідки, і правоохоронних органів, оскільки наразі блокується потрапляння з Росії агентури та диверсійних груп.

"Те, як агресивно поводить себе Росія, не виконуючи вимогу не тільки України, а й усього цивілізованого світу щодо звільнення наших військовополонених,повернення захоплених плавзасобів - все це дає нам підстави продовжити окремі заходи щодо російської сторони, зокрема, і обмеження в'їзду. Але, безумовно, це рішення буде приймати РНБО та президент", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з воєнним станом Україна закрила в'їзд для чоловіків з громадянством Російської Федерації у віці від 16 до 60 років.

Як писало РБК-Україна, з 26 листопада у 10 українських областях (Вінницька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Чернігівська, Одеська, Донецька, Запорізька, Херсонська) було введено воєнний стан до 26 грудня.