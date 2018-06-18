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Интервью

Турчинов допускает провокации из-за усиления десантных возможностей РФ в Азовском море

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 13:19
Фото: Александр Турчинов провел встречу с Джудит Гоф (rnbo.gov.ua)
Фото: Александр Турчинов провел встречу с Джудит Гоф (rnbo.gov.ua)

РФ наращивает присутствие в Азовском море

Усиление десантных возможностей Российской Федерации (РФ) в Азовском море свидетельствует о возможности провокаций на этом направлении. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Украине Джудит Гоф, сообщает пресс-служба СНБО.

Так, в ходе встречи обсуждалось, в частности, наращивание военного присутствия Российской Федерацией в Азовском море.

"Усиление десантных возможностей РФ в этом регионе свидетельствует о возможности провокаций с их стороны на Азовском побережье", - сказал Турчинов, говоря о попытках РФ блокировать корабли, которые направляются в украинские порты в Азовском море.

Также обсуждалось проведение миротворческой операции на востоке Украины и ситуация на Донбассе. В этом контексте Турчинов выразил убеждение, что объединенные силы готовы адекватно реагировать на любые провокации.

Также Турчинов выразил надежду, что на следующей неделе парламент примет законопроект "О национальной безопасности".

Как сообщается, посол Великобритании подчеркнула, что Великобритания поддерживает независимость и территориальную целостность Украины и остается надежным партнером Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что командование РФ на Донбассе усиливает оккупационные войска на Мариупольском направлении.

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Теги публикации: Российская Федерация, провокации, Александр Турчинов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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