Турчинов обсудил ужесточение санкций против РФ с главой представительства НАТО в Украине

Фото: Александр Турчинов и Александр Винников (коллаж РБК-Украина)

Стороны обсудили необходимость освобождения украинских военных моряков и кораблей, которые были захвачены РФ в Керченские проливе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и глава представительства НАТО в Украине Александр Винников обсудили наращивания российской агрессии против украинского государства, захват моряков и кораблей в районе Керченского пролива, и меры, осуществляемые в Украине в связи с введением военного положения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СНБО.

Как сообщается, стороны обсудили усиление санкций в отношении России и необходимость освобождения украинских военных моряков и кораблей, которые были захвачены РФ в Керченском проливе.

По словам Турчинова, после введения военного положения "проходит масштабная проверка всей системы подготовки и мобилизации страны для противодействия полномасштабной военной агрессии".

"Мы изучаем сильные и слабые места в системе безопасности и обороны страны, и делаем соответствующие выводы и коррективы. В случае отсутствия угрозы широкомасштабного вторжения в Украину вооруженных сил Российской Федерации военное положение не будет продлено", - сказал он.

Винников отметил, что страны-члены Альянса в своем заявлении подчеркнули необходимость немедленного освобождения украинских военнослужащих, которые незаконно удерживаются в плену.

"Турчинов и Винников обменялись мнениями о ходе реформирования сектора безопасности и обороны Украины, обсудив процесс перехода на стандарты НАТО и приоритетные задачи по реализации Закона Украины "О национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Винников отметил, что Альянс заинтересован в расширении сотрудничества с нашей страной, и осуждает действия России в Черном и Азовском море.

"НАТО выражает решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а страны-члены Альянса готовы и впредь поддерживать ваше государство на пути реформирования", - добавил он.

Напомним, Порошенко 12-13 декабря посетит Брюссель для переговоров с руководством институтов и государств-членов ЕС накануне заседания Европейского Совета, где будут обсуждаться пути дальнейшего усиления давления на Россию и помощи украинскому Приазов'ю.

26 ноября Порошенко и Столтенберг договорились срочно созвать чрезвычайное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за действий РФ в Азовском море. Как отмечается, Порошенко и Столтенберг провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждался акт агрессии России против Украины в Азово-Черноморской акватории, а также введение режима военного положения в Украине.