Турчинов обговорив посилення санкцій проти РФ з главою представництва НАТО в Україні

Фото: Олександр Турчинов та Александер Вінніков (колаж РБК-Україна)

Сторони обговорили необхідність звільнення українських військових моряків та кораблів, які були захоплені РФ у Керченські протоці

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов та глава представництва НАТО в Україні Александер Вінніков обговорили нарощення російської агресії проти української держави, захоплення моряків та кораблів у районі Керченської протоки, та заходи, що здійснюються в Україні у зв’язку із введенням воєнного стану. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу РБНО.

Як повідомляється, сторони обговорили посилення санкцій щодо Росіїї та необхідність звільнення українських військових моряків та кораблів, які були захоплені РФ у Керченські протоці.

За словами Турчинова, із введенням воєнного стану "відбувається масштабна перевірка всієї системи підготовки та мобілізації країни для протидії повномасштабній військовій агресії".

"Ми вивчаємо сильні і слабкі місця в системі безпеки та оборони країни, і робимо відповідні висновки та корективи. В разі відсутності загрози широкомасштабного вторгнення в Україну збройних сил Російської Федерації воєнний стан не буде продовжено", - сказав він.

Вінніков відзначив, що країни-члени Альянсу у своїй заяві наголосили на необхідності негайного звільнення українських військовослужбовців, які незаконно утримуються в полоні.

"Турчинов та Вінніков обмінялися думками про перебіг реформування сектору безпеки і оборони України, обговоривши процес переходу на стандарти НАТО та пріоритетні завдання щодо реалізації Закону України "Про національну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Вінніков наголосив на тому, що Альянс зацікавлений у розширенні співпраці з нашою країною, та засуджує дії Росії в Чорному та Азовському морі.

"НАТО висловлює рішучу підтримку суверенітету і територіальній цілісності України, а країни-члени Альянсу готові і надалі підтримувати вашу державу на шляху реформування", - додав він.

Нагадаємо, Порошенко 12-13 грудня відвідає Брюссель для переговорів з керівництвом інститутів і держав-членів ЄС напередодні засідання Європейської Ради, де будуть обговорюватися шляхи подальшого посилення тиску на Росію і допомоги українському Приазов'ю.

26 листопада Порошенко і Столтенберг домовилися терміново скликатинадзвичайне засідання Комісії Україна-НАТО із-за дій РФ в Азовському морі. Як зазначається, Порошенко та Столтенберг провели телефонні переговори, у ході яких обговорювався акт агресії Росії проти України в Азовсько-Чорноморській акваторії, а також запровадження режиму воєнного стану в Україні.