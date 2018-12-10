Порошенко прокоментував санкції ЄС проти організаторів "виборів" на Донбасі

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Порошенко особисто також відвідає Брюссель 12-13 грудня, де повідомить про факти агресії РФ у морі

Президент України Петро Порошенко прокоментував сьогоднішнє рішення Ради Євросоюзу щодо санкцій проти організаторів "виборів" на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter президента.

Зокрема, Порошенко заявив, що вітає рішення Ради Європейського союзу запровадити нові санкції ЄС проти 9 осіб, причетних до організації та проведення незаконних "виборів" у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей 11 листопада.

"За кожне порушення мінських домовленостей, за кожну нову ескалацію агресії Кремль має отримувати адекватну відповідь демократичного світу", - написав Порошенко.

Президент додав, що за його дорученням міністр закордонних справ Павло Клімкін сьогодні, 10 грудня, поінформує Раду міністрів ЄС про акт агресії Росії в Чорному морі та Керченській протоці.

"12-13 грудня особисто відвідаю Брюссель для переговорів з керівництвом інституцій та держав членів ЄС напередодні важливого засідання Європейської Ради, де обговорюватимуться шляхи подальшого посилення тиску на Росію та допомоги українському Приазов'ю", - заявив глава держави.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін відреагував на рішення Європейського союзу про введення санкцій проти осіб, причетних до організації "виборів" на окупованій території Донбасу. Клімкін також додав, що МЗС, зокрема, чекає від Євросоюзу реакції на дії Росії в Керченській протоці.