Турчинов назвал провокацией идею референдума на Донбассе

Турчинов исключает возможность какого-либо референдума на Донбассе

Идея о проведении любого референдума на оккупированной территории Донбасса является российской провокацией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Турчинов отметил, что Россия придерживается своей трактовки минских соглашений по урегулированию на Донбассе и так называемой "формулы Штайнмайера". По его словам, российская сторона любыми способами маскирует свою деструктивную позицию.

"В частности, предложение о проведении референдума - это провокация и чушь. Это не будет никогда воспринято страной. Сначала должно быть полное освобождение территорий. После этого уже могут быть задействованы политические механизмы для реинтеграции этих территорий", - заявил Турчинов.

Напомним, ранее издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что на саммите в Хельсинки президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу провести референдум на Донбассе. В Белом доме сразу опровергли поддержку данной идеи.