Турчинов назвав провокацією ідею референдуму на Донбасі

Турчинов виключає можливість будь-якого референдуму на Донбасі

Ідея про проведення будь-якого референдуму на окупованій території Донбасу є російською провокацією. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Турчинов зазначив, що Росія дотримується свого трактування мінських угод щодо врегулювання на Донбасі і так званої "формули Штайнмайера". За його словами, російська сторона будь-якими способами маскує свою деструктивну позицію.

"Зокрема, пропозиція про проведення референдуму - це провокація і нісенітниця. Це не буде ніколи сприйнято країною. Спочатку має бути повне звільнення територій. Після цього вже можуть бути задіяні політичні механізми для реінтеграції цих територій", - заявив Турчинов.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомило, що на саміті в Гельсінкі президент Росії Володимир Путін запропонував американському лідеру Дональду Трампу провести референдум на Донбасі. У Білому домі відразу спростували підтримку цієї ідеї.