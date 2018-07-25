Украина в Минске заявила о невозможности "референдума" на Донбассе

Геращенко призвала Россию не повторять на Донбассе преступление, которое РФ осуществила в Крыму

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что проведение Россией "референдума" на Донбассе будет ничем иным, как тяжелым международным преступлением. Об этом она написала в своем Facebook.

Мінськ. Було гаряче. Україна підняла як пріорітетні наступні питання. Перше: порушення режиму тиші з боку ОРДЛО , попри... Опубліковано Iryna Gerashchenko Середа, 25 липня 2018 р.

Нардеп отметила, что украинская сторона на ТКГ и политической подгруппе четко заявила, что ни о каких референдумах на оккупированных украинских территориях не может быть и речи.

"На ТКГ и на политической подгруппе украинская сторона поставила россиянам еще один вопрос: поднималась ли на саммите в Хельсинки идея "референдума" на Донбассе. Мы четко заявили, что ни о каких референдумах на оккупированных украинских землях не может идти и речи. И вместо выдумывать очередные сценарии расчленения Украины, мы требуем от РФ забрать свое оружие и технику, и расформировать все созданные Кремлем фейковые "органы власти" на Донбассе", - подчеркнула парламентарий.

Геращенко призвала Россию не повторять на Донбассе преступление, которое она совершила в Крыму.

"Как справедливо отметил посол А. Моцик, проведение иностранным государством референдума на территории другого суверенного государства является тяжким международным преступлением. Россия одно такое преступление уже осуществила в Крыму. Не стоит повторять на Донбассе, где РФ и ее марионетками уже осуществлено тысячи преступлений против человечности... Обо всем этом напоминаем каждый раз в Минске. И ожидаем от правительства новых исков против РФ в международные суды", - сказала нардеп.

Напомним, заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что предложенный РФ "референдум" на Донбассе обсудят политдиректора стран "нормандской четверки" в конце недели.

Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что результаты "референдума" на территории Донбасса были бы признаны нелегитимными.