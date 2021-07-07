Турчинов о деле "Кузни": расправа над боевым генералом и предприятием

Преследование боевого генерала Игоря Павловского и руководителя завода "Кузня на Рыбальском" подрывают обороноспособность государства.
Об этом заявил экс-секретарь СНБО, руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов.
"В это время в Печерском суде происходит заказанная властью расправа над боевым генералом Игорем Павловским и руководителем оборонно-промышленного предприятия Валерием Шандрой", - заявил Турчинов.
Он подчеркнул, что генерал Павловский в 2014 году возглавлял оборону Мариуполя и сделал все, чтобы защитить стратегический для Украины город.
"Находясь на должности заместителя министра обороны, он работал над тем, чтобы наша армия, наши Вооруженные силы получали новую военную технику, новое оружие. Делал это честно и профессионально", - добавляет Турчинов.
По его мнению, "Кузня на Рыбальском" одно из последних предприятий, которое еще способно в Украине выпускать боевые корабли и боевые катера для ВМС.
"В 2014-2015 году были заблокированы все поставки любого военного оборудования, военной техники, оружия в нашу страну. И мы вынуждены были рассчитывать исключительно на собственные силы. Именно тогда "Кузня на Рыбальском" смогла организовать производство броневых артиллерийских катеров, которые стали известны всему миру, прорываясь под огнем РФ через Керченский пролив. Сейчас предприятия и военных пытаются обвинить в том, что они организовали выпуск десантных катеров", - говорит Турчинов.
Он также отметил, что сейчас эти катера проходят испытания в Министерстве обороны. "Абсурдность этого дела, его заказность подтверждает и факт залога. 440 миллионов гривен для каждого", - отмечает Турчинов.
Напомним, 2 июля бывшему заместителю министра обороны Украины и председателю правления завода "Кузница на Рыбальском" сообщили о подозрении в сговоре. По данным следствия, они причастны к поставкам катеров и санитарных автомобилей низкого качества.
Ранее бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому объявляли подозрение по делу, которая касалась поставок военных грузовиков.