Турчинов про справу "Кузні": розправа над бойовим генералом та підприємством

"В цей час у Печерському суді відбувається замовлена владою розправа над бойовим генералом Ігорем Павловським і керівником оборонно-промислового підприємства Валерієм Шандрою", - заявив Турчинов.

Він наголосив, що генерал Павловський у 2014 році очолював оборону Маріуполя і зробив все, щоб захистити стратегічне для України місто.

"Перебуваючи на посаді заступника міністра оборони, він працював над тим, щоб наша армія, наші Збройні сили отримували нову військову техніку, нову зброю. Робив це чесно і професійно", - додає Турчинов.

На його думку, "Кузня на Рибальському" одне з останніх підприємств, яке ще здатне в Україні випускати бойові кораблі та бойові катери для ВМС.

"У 2014-2015 році були заблоковані всі поставки будь-якого військового обладнання, військової техніки, зброї до нашої країни. І ми змушені були розраховувати виключно на власні сили. Саме тоді "Кузня на Рибальському" змогла організувати виробництво броньових артилерійських катерів, які стали відомі всьому світу, прориваючись під вогнем РФ через Керченську протоку. Зараз підприємства і військових намагаються звинуватити в тому, що вони організували випуск десантних катерів", - говорить Турчинов.

Він також зазначив, що зараз ці катери проходять випробування в Міністерстві оборони. "Абсурдність цієї справи, її замовність підтверджує і факт застави. 440 мільйонів гривень для кожного", - наголошує Турчинов.