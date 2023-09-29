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"Турбується" за вступ України до ЄС. МЗС висміяло чергову скандальну заяву Орбана

П'ятниця 29 вересня 2023 15:00
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"Турбується" за вступ України до ЄС. МЗС висміяло чергову скандальну заяву Орбана Фото: Олег Ніколенко, спікер Міністерства закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "турбується" про майбутнє України в Європейському союзі. Заявив про "важкі питання" на які нібито необхідно дати відповідь перед початком переговорів щодо інтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка.

Орбан вкотре "відзначився"

Як відзначив Орбан, ЄС, під час переговорів у Брюсселі щодо майбутнього України, нібито не зможе уникнути питання щодо перебування нашої країни у стані війни. На його думку, Європейський союз не може прийняти до свого складу країну, не знаючи про її розміри та кількість населення.

"Прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів, це було б безпрецедентно... Тому я думаю, що нам потрібно відповісти на дуже довгі та важкі питання, перш ніж ми фактично ухвалимо рішення про початок переговорів про вступ", - додав він.

Відповідь МЗС

"Позитивно відзначаємо, що прем‘єр-міністр Угорщини турбується про вступ України в Європейський Союз. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів", - написав Ніколенко.

Позиція Орбана щодо війни

Проросійський Орбан підтримує теплі зв'язки з Кремлем, у зв'язку з чим неодноразово конфліктував з Києвом, у тому ж числі з приводу можливості етнічних угорців вчитися своєю мовою після того, як Україна ухвалила у 2017 році закон про право школярів знати державну мову.

Зокрема нещодавно він заявив, що його країна не підтримуватиме Україну в жодному питані у міжнародних відносинах, доки Київ не піде на поступки щодо етнічних угорців.

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