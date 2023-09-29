"Беспокоится" за вступление Украины в ЕС. МИД высмеял очередное скандальное заявление Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "беспокоится" о будущем Украины в Европейском союзе. Заявил о "трудных вопросах" на которые якобы необходимо дать ответ перед началом переговоров по интеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко .

Орбан в очередной раз "отличился"

Как отметил Орбан, ЕС, во время переговоров в Брюсселе относительно будущего Украины, якобы не сможет избежать вопроса о пребывании нашей страны в состоянии войны. По его мнению, Европейский союз не может принять в свой состав страну, не зная о ее размерах и количестве населения.

"Принять страну в ЕС, не зная ее параметров, это было бы беспрецедентно... Поэтому я думаю, что нам нужно ответить на очень долгие и трудные вопросы, прежде чем мы фактически примем решение о начале переговоров о вступлении", - добавил он.

Ответ МИД

"Положительно отмечаем, что премьер-министр Венгрии беспокоится о вступлении Украины в Европейский Союз. Информируем, что Украина не меняла своей территории в пределах международно признанных границ", - написал Николенко.

Позиция Орбана относительно войны

Пророссийский Орбан поддерживает теплые связи с Кремлем, в связи с чем неоднократно конфликтовал с Киевом, в том же числе по поводу возможности этнических венгров учиться на своем языке после того, как Украина приняла в 2017 году закон о праве школьников знать государственный язык.

В частности, недавно он заявил, что его страна не будет поддерживать Украину ни в одном вопросе в международных отношениях, пока Киев не пойдет на уступки в отношении этнических венгров.