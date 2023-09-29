Орбан заявив про "важкі питання" перед початком переговорів про вступ України до ЄС
Необхідно буде відповісти на "дуже важкі питання", перш ніж Європейський Союз зможе розпочати переговори щодо членства України.
Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
У грудні країни ЄС мають вирішити, чи розпочати переговори з Україною про вступ, що вимагатиме одностайної підтримки всіх 27 членів. Дипломати заявили, що Угорщина може стати на заваді.
"Ми не можемо уникнути питання - коли восени у нас будуть переговори у Брюсселі про майбутнє України - чи можемо ми дійсно серйозно розглянути питання про членство країни, розпочати переговори про приєднання з країною, яка перебуває у стані війни", - заявив Орбан.
Обран заявив, що не знає, наскільки велика територія України, оскільки війна все ще продовжується, і наскільки велике її населення, оскільки біженці залишають країну. "Прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів, це було б безпрецедентно", - додав він.
"Тому я думаю, що нам потрібно відповісти на дуже довгі та важкі питання, перш ніж ми фактично ухвалимо рішення про початок переговорів про вступ", - заявив прем'єр-міністр Угорщини.
Позиція друга Путіна
Орбан підтримує набагато тепліші зв'язки з Москвою, ніж багато його колег з ЄС, і неодноразово конфліктував з Києвом, у тому числі з приводу можливості етнічних угорців вчитися своєю мовою після того, як Україна ухвалила у 2017 році закон про право школярів знати державну мову.
Орбан заявив парламенту 25 вересня, що Угорщина не підтримуватиме Україну з жодного питання у міжнародних відносинах, доки Київ не піде на поступки щодо етнічних угорців.
Зазначимо, Угорщина є єдиною європейською країною, яку українці вважають за ворожу. За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", Угорщина у 2022 році перейшла для українців у категорію ворожих країн.