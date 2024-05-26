Турбота про ваше здоров'я: які обстеження можна пройти у сімейного лікаря безкоштовно

Підписавши декларацію з сімейним лікарем, кожен українець отримує доступ до безкоштовних лабораторних та діагностичних досліджень.

Пробірки для аналізу крові, рукавички, шприци, спиртові серветки - все це входить у вартість програми медичної гарантії і оплачується Національною службою охорони здоров'я України.

Для проведення лабораторних досліджень сімейний лікар виписує направлення на обстеження. Не потрібно доплачувати за витратні матеріали.

Безпосередньо на прийомі лікар зможе оглянути пацієнта, провести скринінг і провести швидке обстеження на наявність інфекції.

Раніше повідомлялося, які безкоштовні ліки можуть отримати українці та де їх можна взяти.

Крім того, йшлась мова про те, хто та як може забрати ліки в аптеці за е-рецептом.

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