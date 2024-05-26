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Забота о вашем здоровье: какие обследования можно пройти у семейного врача бесплатно

Воскресенье 26 мая 2024 09:00
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Забота о вашем здоровье: какие обследования можно пройти у семейного врача бесплатно Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Подписав декларацию с семейным врачом, каждый украинец получает доступ к бесплатным лабораторным и диагностическим исследованиям.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины.

Непосредственно на приеме врач сможет осмотреть пациента, провести скрининг и провести быстрое обследование на наличие инфекции.

Бесплатно можно пройти:

  • инструментальную диагностику: электрокардиографию, пикфлуометрию (пиковую скорость выдоха для оценки дыхательной системы), измерение остроты зрения, слуха; получить направление для консультации с врачом-специалистом;
  • скрининг на наличие расстройств психики и поведения;
  • скрининговое обследование на выявление ВИЧ, туберкулеза, гепатитов, инфекций, передающихся половым путем.

Какие анализы бесплатные:

  • общий анализ крови, мочи;
  • анализ уровня холестерина;
  • анализ уровня глюкозы в крови.

Для проведения лабораторных исследований семейный врач выписывает направление на обследование. Не нужно доплачивать за расходные материалы.

Пробирки для анализа крови, перчатки, шприцы, спиртовые салфетки - все это входит в стоимость программы медицинской гарантии и оплачивается Национальной службой здравоохранения Украины.

Ранее сообщалось, какие бесплатные лекарства могут получить украинцы и где их можно взять.

Кроме того, речь шла о том, кто и как может забрать лекарства в аптеке по е-рецепту.

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