Забота о вашем здоровье: какие обследования можно пройти у семейного врача бесплатно

Подписав декларацию с семейным врачом, каждый украинец получает доступ к бесплатным лабораторным и диагностическим исследованиям.

Пробирки для анализа крови, перчатки, шприцы, спиртовые салфетки - все это входит в стоимость программы медицинской гарантии и оплачивается Национальной службой здравоохранения Украины.

Для проведения лабораторных исследований семейный врач выписывает направление на обследование. Не нужно доплачивать за расходные материалы.

Непосредственно на приеме врач сможет осмотреть пациента, провести скрининг и провести быстрое обследование на наличие инфекции.

Ранее сообщалось, какие бесплатные лекарства могут получить украинцы и где их можно взять.

Кроме того, речь шла о том, кто и как может забрать лекарства в аптеке по е-рецепту.

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