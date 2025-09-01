Турбота, що надихає: "Епіцентр" підтримав дітей перед початком навчального року

Дітей зустрічали у торгових центрах у Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Одесі та Миколаєві. Тут вони могли обрати саме те, що дарує відчуття свята й водночас стане корисним у навчанні.

"Я дуже рада цим покупкам, найбільше подобається нове взуття, а ще олівці, я такі давно шукала. Люблю малювати – людей, природу, усе, що надихає", – поділилася 11-річна Ельвіра.

За словами Ірини Шинкаренко, заступниці голови ТОВ "Епіцентр К" у сфері комунікацій та реклами компанія приділяє особливу увагу допомозі дітям.

"Ми прагнемо, щоб кожна дитина мала змогу навчатися, розвиватися і мріяти. Адже саме вони є майбутнім нашої країни. Турбота й тепло, які ми можемо подарувати, стають для дітей важливою підтримкою на їхньому шляху", – наголосила Ірина Шинкаренко.

Фото: "Епіцентр" до 1 вересня вручив сертифікати дітям-сиротам (прес-служба)

Загалом у 2025 році компанія "Епіцентр" спрямувала понад 1,5 млн грн на підготовку до школи дітей, які втратили батьків на війні. Також майже 500 хлопчиків і дівчаток отримали набори канцтоварів.

Ініціативу вдалося реалізувати завдяки благодійним акціям "Ангелятко добрих справ" і "Купуй магніт – підтримуй дітей", до яких долучились тисячі покупців.

У компанії переконані: увага й підтримка допомагають дітям упевнено робити кроки до знань і власних мрій, а їхнім родинам – знаходити сили рухатися вперед.