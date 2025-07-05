Туран провів перший матч на чолі "Шахтаря": травма лідера затьмарила дебютну перемогу (відео)

Контрольний матч

"Шахтар" – "Горіца" – 1:0

Гол: Егіналдо, 51

"Шахтар" (перший тайм): Різник – Конопля, Грам, Матвієнко, Азаров – Назарина (Глущенко, 31), Швед, Судаков, Педрінью, Невертон – Траоре (Егіналдо, 31).

Другий тайм: Фесюн – Вінісіус, Бондар, Фарина, Педро Енріке, Марлон, Аліссон, Бондаренко, Очеретько, Кевін – Егіналдо.

Як пройшла гра

Першим суперником "Шахтаря" на словенських зборах стала хорватська "Горіца", яка завершила минулий чемпіонат своєї країни на передостанній сходинці.

Попри підсумкову звитягу, донеччанам довелося непросто. У першому таймі воротар Різник врятував команду після двох поспіль небезпечних ударів суперника. Хорвати були близькими до взяття воріт і після стандартів, а наприкінці тайму навіть влучили у поперечину.

Прикрим епізодом стала й травма Назарини – хавбек збірної України залишив поле в супроводі медперсоналу після грубого підкату суперника.

У другому таймі Туран випустив на поле іншу версію "Шахтаря" і ця команда виглядала значно цікавіше.

Єдиний м'яч забив Егіналдо на 51-й хвилині. Очеретько знайшов фланговим пасом Педро Енріке, той прострілив у штрафний майданчик, а бразильський форвард головою точно завершив атаку. У підсумку команда зберегла мінімальну перевагу до фінального свистка.

Що далі

Наступний матч донеччани проведуть у неділю, 6 липня – суперником стане чеська команда "Словацко".

А вже 10 липня на "Шахтар" чекає перший офіційний матч у сезоні – проти фінського "Ільвеса" в кваліфікації Ліги Європи.