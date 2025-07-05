Туран провів перший матч на чолі "Шахтаря": травма лідера затьмарила дебютну перемогу (відео)

Донецький "Шахтар" завершив на свою користь перший контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Словенії. Це був дебют на чолі українського гранда для турецького наставника Арди Турана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт донецького клубу.
Контрольний матч
"Шахтар" – "Горіца" – 1:0
Гол: Егіналдо, 51
"Шахтар" (перший тайм): Різник – Конопля, Грам, Матвієнко, Азаров – Назарина (Глущенко, 31), Швед, Судаков, Педрінью, Невертон – Траоре (Егіналдо, 31).
Другий тайм: Фесюн – Вінісіус, Бондар, Фарина, Педро Енріке, Марлон, Аліссон, Бондаренко, Очеретько, Кевін – Егіналдо.
Першим суперником "Шахтаря" на словенських зборах стала хорватська "Горіца", яка завершила минулий чемпіонат своєї країни на передостанній сходинці.
Попри підсумкову звитягу, донеччанам довелося непросто. У першому таймі воротар Різник врятував команду після двох поспіль небезпечних ударів суперника. Хорвати були близькими до взяття воріт і після стандартів, а наприкінці тайму навіть влучили у поперечину.
Прикрим епізодом стала й травма Назарини – хавбек збірної України залишив поле в супроводі медперсоналу після грубого підкату суперника.
У другому таймі Туран випустив на поле іншу версію "Шахтаря" і ця команда виглядала значно цікавіше.
Єдиний м'яч забив Егіналдо на 51-й хвилині. Очеретько знайшов фланговим пасом Педро Енріке, той прострілив у штрафний майданчик, а бразильський форвард головою точно завершив атаку. У підсумку команда зберегла мінімальну перевагу до фінального свистка.
Наступний матч донеччани проведуть у неділю, 6 липня – суперником стане чеська команда "Словацко".
А вже 10 липня на "Шахтар" чекає перший офіційний матч у сезоні – проти фінського "Ільвеса" в кваліфікації Ліги Європи.
Раніше повідомили, що дебютанта УПЛ оштрафували на 400 тисяч за фальсифікацію даних.
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