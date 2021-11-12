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Турагентства и типографии: СБУ разоблачила масштабные схемы COVID-фальсификации в Украине

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Украина, Пятница 12 ноября 2021 12:20
Турагентства и типографии: СБУ разоблачила масштабные схемы COVID-фальсификации в Украине Фото: в Украине разоблачили три схемы подделки COVID-документов (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Сотрудники Службы безопасности Украины за сутки разоблачили три преступные схемы подделки COVID-документов в разных областях страны. Правоохранители присекли деятельность турагентств и типографии, которая изготовляла фейковые сертификаты вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Фейковые типографии в Киеве

По данным Офиса генпрокурора, одну из схем COVID-фальсификации организовали три жителя Киевской области в столице. Они арендовали две квартиры, которые использовали как типографии. Там они ежедневно печатали до 20 поддельных документов.

Для придания подделкам достоверного вида злоумышленники наносили на них QR-код, который после считывания переводил на фейковый сайт медицинского учреждения.

"Бизнесмены" искали клиентов через Telegram. После получения заказа они вносили в фейковый документ персональные данные покупателя и печатали его. Готовые заказы отправляли через почтовые сервисы. Стоимость поддельного ПЦР-теста - 750 гривен, а сертификата о вакцинации - 4 500 гривен.

Правоохранители установили, что такая преступная схема просуществовала год. Ежемесячные обороты достигали 3 млн гривен.

В ходе обысков, проведенных по адресам расположения типографий и проживания злоумышленников, обнаружили и изъяли:

  • компьютеры и оргтехнику для печати подделок с доказательствами преступной деятельности;
  • печати и штампы медицинских учреждений;
  • бланки строгой отчетности медицинских учреждений;
  • миллион гривен наличными.
Фото: СБУ разоблачила типографии в Киеве, где изготовляли поддельные COVID-документы (gp.gov.ua)

Турагентсво под Харьковом

Сотрудники СБУ также разоблачили турагентство в Харьковской области, которое изготовляло фейковые ПЦР-тесты с "негативным" результатом, как "бонус" к купленному туру. Злоумышленники подделывали результаты исследований, в том числе и QR-коды.

Услуга стала настолько популярна, что тесты приходили покупать даже клиенты других турагентств. Их использовали для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также, чтобы избежать обязательной 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину.

Правоохранители установили, что схема существовала с начала 2021 года. Справку дельцы производили в течение суток, а ее стоимость составляла 500 гривен. Ежемесячно издавалось около 200 таких подделок без проведения обследования пациента и отбора материалов для исследования.

Во время обыска правоохранители обнаружили подготовленные к выдаче сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов и документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

Сеть турагентств на Прикарпатье

СБУ разоблачила владельца трех турагентств, массово изготовлявшего фейковые ПЦР-тесты. Как стало известно, бизнесмен из Ивано-Франковска обеспечивал своих клиентов полным пакетом документов, необходимых для выезда за границу, в том числе и фейковыми справками о негативном результате ПЦР-тестирования на COVID-19.

Для получения теста путешественникам не нужно было посещать лаборатории, а лишь дополнительно заплатить почти 500 гривен.

По данным следствия, злоумышленник изготовлял справки на бланках двух общеукраинских медицинских лабораторий. Для достоверности он создал фейковый вебсайт, имитирующий страницу известной медицинской лаборатории. После перехода по QR-коду, сканированному с фальшивки, на "сайте" можно было увидеть результаты "своего тестирования" на официальном бланке медицинского учреждения.

В ходе обыска правоохранители обнаружили поддельные справки с отрицательными результатами ПЦР-тестов, черновые записи и банковские карточки, через которые происходил расчет и другие доказательства противоправных действий.

Фото: СБУ разоблачила турагентства, которые подделывали и продавали COVID-тесты (ssu.gov.ua)

По всем выявленным фактам совершения преступлений злоумышленникам объявлены подозрения.

Напомним, в Одессе врач организовала "бизнес" по изготовлению фейковых COVID-сертификатов.

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