ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Одессе врач организовала "бизнес" по изготовлению фейковых COVID-сертификатов

Новина українською →
Одесса, Четверг 11 ноября 2021 13:20
В Одессе врач организовала "бизнес" по изготовлению фейковых COVID-сертификатов Фото: в Одессе разоблачили схему по изготовлению поддельных COVID-документов (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Правоохранительные органы разоблачили схему по изготовлению и распространению поддельных COVID-сертификатов о вакцинации. Ее организовала врач с помощью посредника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора Украины в Facebook.

Преступную схему разоблачили прокуроры Суворовской окружной прокуратуры города Одесса. По их данным, подделкой документов занималась медик одного из Центров первичной медико-санитарной помощи. Она привлекла к "делу" посредника, который собирал заказы и передавал за них деньги - 2 000 гривен за сертификат. Врач, в свою очередь, вносила в электронную медицинскую систему HELSI ложную информацию, не делая прививки. Сама система уже автоматически формировала сертификат в приложении "Дия". Бумажный поддельный документ можно было получить у посредника.

Правоохранители провели обыски на рабочем месте и дома у сообщников. У них нашли и изъяли телефон с переписками с клиентами, банковские карты, на которые приходила оплата фейковых сертификатов, оргтехнику и медицинскую документацию с записями о псевдовакцинации.

Фото: в Одессе медик организовала "бизнес" по изготовлению поддельных документов (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, СБУ в Днепре разоблачили врача, который подделывал сертификаты о вакцинации от коронавируса.

Также турагентство в Бердянске продавало поддельные COVID-тесты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины
NEWS
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку