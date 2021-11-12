Турагентства та друкарні: СБУ викрила масштабні схеми COVID-фальсифікації в Україні

Співробітники Служби безпеки України за добу викрили три злочинні схеми підробки COVID-документів у різних областях країни. Правоохоронці присікли діяльність турагентств та друкарні, яка виготовляла фейкові сертифікати вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

Фейкові друкарні у Києві

За даними Офісу генпрокурора, одну зі схем COVID-фальсифікації організували троє мешканців Київської області у столиці. Вони орендували дві квартири, які використовували як друкарні. Там вони щоденно друкували до 20 підроблених документів.

Для надання підробкам достовірного вигляду зловмисники наносили на них QR-код, який після зчитування перенаправляв на фейковий сайт медичного закладу.

"Бізнесмени" шукали клієнтів через Telegram. Після отримання замовлення вони вносили у фейковий документ персональні дані покупця та друкували його. Готові замовлення надсилали через поштові сервіси. Вартість підробленого ПЛР-тесту - 750 гривень, а сертифіката про вакцинацію - 4 500 гривень.

Правоохоронці встановили, що така злочинна схема проіснувала рік. Щомісячні обороти сягали 3 млн гривень.

У ході обшуків, проведених за адресами розташування друкарень та проживання зловмисників, виявили та вилучили:

комп'ютери та оргтехніку для друку підробок із доказами злочинної діяльності;

печатки та штампи медичних закладів;

бланки суворої звітності медичних установ;

мільйон гривень готівкою.

Фото: СБУ викрила друкарні у Києві, де виготовляли підроблені COVID-документи (gp.gov.ua)

Турагентство під Харковом

Співробітники СБУ також викрили турагентство у Харківській області, яке виготовляло фейкові ПЛР-тести з "негативним" результатом, як "бонус" до купленого туру. Зловмисники підробляли результати досліджень, у тому числі QR-коди.

Послуга стала настільки популярною, що тести приходили купувати навіть клієнти інших турагентств. Їх використовували для швидкого і безперешкодного перетину кордону, а також, щоб уникнути обов'язкової 14-денної самоізоляції після в'їзду в Україну.

Правоохоронці встановили, що схема існувала з початку 2021 року. Довідку ділки робили протягом доби, а її вартість становила 500 гривень. Щомісяця видавали близько 200 таких підробок без проведення обстеження пацієнта та відбору матеріалів для дослідження.

Під час обшуку правоохоронці виявили підготовлені до видачі сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів та документацію, що підтверджує незаконну діяльність.

Мережа турагентств на Прикарпатті

СБУ викрила власника трьох турагентств, які масово виготовляли фейкові ПЛР-тести. Як стало відомо, бізнесмен із Івано-Франківська забезпечував своїх клієнтів повним пакетом документів, необхідних для виїзду за кордон, у тому числі й фейковими довідками щодо негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19.

Для отримання тесту мандрівникам не треба було відвідувати лабораторії, а лише додатково заплатити майже 500 гривень.

За даними слідства, зловмисник виготовляв довідки на бланках двох загальноукраїнських медичних лабораторій. Для достовірності він створив фейковий веб-сайт, що імітує сторінку відомої медичної лабораторії. Після переходу QR-кодом, сканованим з фальшивки, на "сайті" можна було побачити результати "свого тестування" на офіційному бланку медичного закладу.

Під час обшуку правоохоронці виявили підроблені довідки з негативними результатами ПЛР-тестів, чорнові записи та банківські картки, через які відбувався розрахунок та інші докази протиправних дій.

Фото: СБУ викрила турагентства, які підробляли та продавали COVID-тести (ssu.gov.ua)

За всіма виявленими фактами скоєння злочинів зловмисникам оголошено підозри.