Тур де Франс-2023 розпочнеться за межами Франції: стартовий етап прийме давнє місто

Стартовий етап Le Tour-2023 прийме Флоренція. 29 червня провідні велосипедисти планети вирушать із тосканської столиці до курортного Ріміні. Маршрут наступних фаз гонки проляже через Емілію-Романью і П'ємонт.

Італія загалом прийме три перші етапи Тур де Франс. Останньою зупинкою Le Tour на Апеннінах стане Турин 1 липня. Востаннє італійські етапи були в графіку багатоденки в 2011 році, коли велогонщики змагалися на ділянках Гап – Пінероло та Пінероло – Коль дю Галіб'є.

Окрім того, "Велика петля-2023" стане першою в історії, що завершиться не в Парижі. Замість Єлисейських полів майбутній тріумфатор підніме келих ігристого вина на вулицях Ніцци.

Переможцем гранд-туру цьогоріч став Йонас Вінгегор з команди Jumbo-Visma. Данець тріумфував у загальному заліку, а також став "гірським королем" і забрав горохову майку. Українці на Тур де Франс-2022 не змагалися.

Етапи Тур де Франс-2023 на території Італії: