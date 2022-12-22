Тур де Франс-2023 начнется за пределами Франции: стартовый этап примет древний город

Стартовый этап Le Tour-2023 примет Флоренция. 29 июня ведущие велосипедисты планеты отправятся из тосканской столицы в курортный Римини. Маршрут последующих фаз гонки проляжет через Эмилию-Романью и Пьемонт.

Италия в целом примет три первых этапа Тур де Франс. Последней остановкой Le Tour на Апеннинах станет Турин 1 июля. В последний раз итальянские этапы были в графике многодневки в 2011 году, когда велогонщики соревновались на участках Гап – Пинероло и Пинероло – Коль дю Галибье.

Кроме того, "Большая петля-2023" станет первой в истории, которая завершится не в Париже. Вместо Елисейских полей будущий триумфатор поднимет бокал игристого вина на улицах Ниццы.

Победителем гранд-тура в этом году стал Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma. Датчанин триумфовал в общем зачете, а также стал "горным королем" и забрал гороховую майку. Украинцы на Тур де Франс-2022 не соревновались.

Этапы Тур де Франс-2023 на территории Италии: