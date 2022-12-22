Тур де Франс-2023 розпочнеться за межами Франції: стартовий етап прийме давнє місто
Культова багатоденна велогонка Тур де Франс у 2023 році вперше в історії розпочнеться на території сусідньої Італії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт багатоденки.
Стартовий етап Le Tour-2023 прийме Флоренція. 29 червня провідні велосипедисти планети вирушать із тосканської столиці до курортного Ріміні. Маршрут наступних фаз гонки проляже через Емілію-Романью і П'ємонт.
Італія загалом прийме три перші етапи Тур де Франс. Останньою зупинкою Le Tour на Апеннінах стане Турин 1 липня. Востаннє італійські етапи були в графіку багатоденки в 2011 році, коли велогонщики змагалися на ділянках Гап – Пінероло та Пінероло – Коль дю Галіб'є.
Окрім того, "Велика петля-2023" стане першою в історії, що завершиться не в Парижі. Замість Єлисейських полів майбутній тріумфатор підніме келих ігристого вина на вулицях Ніцци.
Переможцем гранд-туру цьогоріч став Йонас Вінгегор з команди Jumbo-Visma. Данець тріумфував у загальному заліку, а також став "гірським королем" і забрав горохову майку. Українці на Тур де Франс-2022 не змагалися.
Етапи Тур де Франс-2023 на території Італії:
- 29 червня, Флоренція – Ріміні (205 км)
- 30 червня, Чезенатіко – Болонья (200 км)
- 1 липня, П'яченца – Турин (225 км)
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