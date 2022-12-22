ua ru
Чт, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тур де Франс-2023 начнется за пределами Франции: стартовый этап примет древний город

Новина українською →
Флоренция, Четверг 22 декабря 2022 13:07
Тур де Франс-2023 начнется за пределами Франции: стартовый этап примет древний город Фото: Италия вернулась в календарь тура на 2023 год (facebook.com/letour)
Автор: Антон Федорцив

Культовая многодневная велогонка Тур де Франс в 2023 году впервые в истории начнется на территории соседней Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт многодневки.

Стартовый этап Le Tour-2023 примет Флоренция. 29 июня ведущие велосипедисты планеты отправятся из тосканской столицы в курортный Римини. Маршрут последующих фаз гонки проляжет через Эмилию-Романью и Пьемонт.

Италия в целом примет три первых этапа Тур де Франс. Последней остановкой Le Tour на Апеннинах станет Турин 1 июля. В последний раз итальянские этапы были в графике многодневки в 2011 году, когда велогонщики соревновались на участках Гап – Пинероло и Пинероло – Коль дю Галибье.

Кроме того, "Большая петля-2023" станет первой в истории, которая завершится не в Париже. Вместо Елисейских полей будущий триумфатор поднимет бокал игристого вина на улицах Ниццы.

Победителем гранд-тура в этом году стал Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma. Датчанин триумфовал в общем зачете, а также стал "горным королем" и забрал гороховую майку. Украинцы на Тур де Франс-2022 не соревновались.

Этапы Тур де Франс-2023 на территории Италии:

  • 29 июня, Флоренция – Римини (205 км)
  • 30 июня, Чезенатико – Болонья (200 км)
  • 1 июля, Пьяченца – Турин (225 км)

Тур де Франс-2023 начнется за пределами Франции: стартовый этап примет древний город

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция
NEWS
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
DAILY
Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции
Юлия Акимовакорреспондент Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции