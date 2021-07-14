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Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора для вручения подозрения

Автор: Дмитрий Левицкий

Отстраненный судья Конституционного суда Александр Тупицкий вечером 14 июля получил вызов в Офис генерального прокурора. Его вызывают для вручения подозрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Тупицкого Ростислава Кравца.

Согласно тексту вызова, Тупицкому нужно явиться в Офис генпрокурора в пятницу, 16 июля, в 11:00.

"Для вручения подозрения в уголовном производстве ... от 30.10.2020 года", - говорится в вызове.

Адвокат опубликовал фотографию вызова с подписями Тупицкого и генпрокурора Ирины Венедиктовой:

Напомним, 18 мая Государственное бюро расследований завершило расследование против Тупицкого по делу о незаконном завладении активами "Зуевского энергомеханического завода".

А сегодня Верховный суд отменил указ президента Владимира Зеленского об увольнении Тупицкого из КСУ.

В Офисе президента уже заявили, что будут обжаловать это решение.

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