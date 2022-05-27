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Тупицкого объявили в международный розыск

Фото: бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Подольский районный суд Киева объявил бывшего главу Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкого в международный розыск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

Сообщается, что Тупицкий обвиняется в совершении ряда уголовных преступлений против правосудия. А 17 марта в условиях военного положения он без законных оснований выехал из Украины. По данным следствия, глава КСУ пересек границу в районе пункта пропуска "Косино" (Закарпатская область) без прохождения пограничного и таможенного контроля.

На данный момент Тупицкий находится в Австрии.

За что судят Тупицкого

Подольский районный суд Киева получил обвинительный акт в отношении него в мае 2021 года. По данным следствия, в октябре 2018 года Тупицкий, действуя в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татьякова, подкупил свидетеля, чтобы тот отказался от дачи показаний в деле о рейдерстве активов Зуевского энергомеханического завода (с 2014 года на оккупированной части Донецкой области).

Кроме того, Тупицкий в 2018-2019 годах неоднократно предоставлял следователю в этом же уголовном деле заведомо ложные показания, пытаясь искусственно создать доказательства защиты относительно особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 386 ст. Украины).

Напомним, в середине мая истекли полномочия Тупицкого как судьи Конституционного суда Украины.

В марте 2021 года президент Владимир Зеленский отменил указ о его назначении на фоне скандала с делом о захвате в 2000-х активов Зуевского энергомеханического завода и его статуса подозреваемого.

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Конституционный суд УкраиныМеждународный розыск