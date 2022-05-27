Тупицького оголосили в міжнародний розшук

Повідомляється, що Тупицький звинувачується у скоєнні низки кримінальних злочинів проти правосуддя. А 17 березня в умовах воєнного стану він без законних підстав виїхав з України. За даними слідства, голова КСУ перетнув кордон в районі пункту пропуску "Косино" (Закарпатська область) без проходження прикордонного та митного контроля.

На даний момент Тупицький знаходиться в Австрії.

За що судять Тупицького

Подільський районний суд Києва отримав обвинувальний акт щодо нього в травні 2021 року. За даними слідства, в жовтні 2018 року Тупицький, діючи в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Тетякова, підкупив свідка, щоб той відмовився від дачі свідчень у справі про рейдерство активів Зуївського енергомеханічного заводу (з 2014 року на окупованій частині Донецької області).

Крім того, Тупицький у 2018-2019 роках неодноразово надавав слідчому у цій же кримінальній справі завідомо неправдиві свідчення, намагаючись штучно створити докази захисту щодо особливо тяжкого злочину (ч.2 ст. 386 ст. України).