ГБР подтвердило побег экс-главы КСУ Тупицкого за границу: возбуждено дело

В ГБР официально подтвердили заявления о незаконном побеге за границу отстраненного главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Сейчас идет расследование, подозревается причастность правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГБР.

"Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту организации сотрудниками правоохранительных органов и гражданскими незаконной переправки через границу екссудді и бывшего главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР установили, что он покинул пределы Украины без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, которые предоставляют право на выезд за границу.

Также не было выяснено наличие или отсутствие оснований для временного ограничения Тупицкому в праве выезда за границу.

Следствие зафиксировало пребывание Тупицкого в Австрии в центе Вены рядом с автомобилем, зарегистрированным на жену.

Пры этом, по информации Государственной пограничной службы, в законный способ Тупицкий государственную границу Украины не пересекал.

Продолжается следствие в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины.

Устанавливаются все обстоятельства правонарушения и все лица, причастные к незаконной переправки Тупицкого через границу для их привлечения к ответственности.

Что произошло

Как накануне сообщали журналисты "Схем", отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий выехал из Украины после начала полномасштабного вторжения РФ, несмотря на запрет выезда за пределы государства мужчинам призывного возраста и его статус обвиняемого в уголовном производстве.

Напомним, в декабре 2020 года президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от должности главы КСУ.

Как сообщало РБК-Украина, в отношении Тупицкого в Украине возбуждено несколько уголовных дел, в частности, связанных с коррупцией.