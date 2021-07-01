Тупицький подав позов проти КСУ, хоче відсудити понад 900 тисяч гривень

Колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький подав позов проти КСУ до Окружного адміністративного суду Києва. Він хоче відсудити понад 900 тисяч гривень суддівської зарплати.

Про це йдеться в повідомленні на сайті суду .

Повідомляється, що Тупицький вимагає визнати протиправною бездіяльність КСУ щодо непогашення заборгованості, що виникла через невиплату в повному обсязі зарплати в період з 18 квітня по 28 серпня 2020 року.

На його думку, в цей період йому виплачували гроші з порушенням положень Конституції і закону про КСУ. Він також просить суд зобов'язати КСУ виплатити йому понад 900 000 гривень.

"Зараз ОАСК вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі", - йдеться в повідомленні.