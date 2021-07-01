ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Тупицький подав позов проти КСУ, хоче відсудити понад 900 тисяч гривень

Новость на русском →
Київ, Четвер 01 липня 2021 18:59
Тупицький подав позов проти КСУ, хоче відсудити понад 900 тисяч гривень Фото: колишній глава КСУ Олександр Тупицький (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький подав позов проти КСУ до Окружного адміністративного суду Києва. Він хоче відсудити понад 900 тисяч гривень суддівської зарплати.

Про це йдеться в повідомленні на сайті суду.

Повідомляється, що Тупицький вимагає визнати протиправною бездіяльність КСУ щодо непогашення заборгованості, що виникла через невиплату в повному обсязі зарплати в період з 18 квітня по 28 серпня 2020 року.

На його думку, в цей період йому виплачували гроші з порушенням положень Конституції і закону про КСУ. Він також просить суд зобов'язати КСУ виплатити йому понад 900 000 гривень.

"Зараз ОАСК вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у березні президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ, що автоматично означає його звільнення.

До цього його кілька місяців відсторонювали від посади, оскільки йому оголосили підозру у введенні суду в оману та примусі свідка до відмови від надання свідчень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Конституционный суд Украины Суд
NEWS
Рада схвалила закон Зеленського про корінні народи: що передбачає документ
Рада схвалила закон Зеленського про корінні народи: що передбачає документ
DAILY
Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно