Не тупик. У НАТО много вопросов по отправке миротворцев в Украину, - постпред США

"В ходе опроса (союзников НАТО, - ред.) было предложено ввести конкретную миротворческую миссию (в Украину, - ред.). Есть много открытых вопросов по этому поводу. Я бы не назвала это тупиком. Я думаю, что союзники хотят знать больше о том, что предлагает Польша", - заявила Смит.

Она также добавила, что США и НАТО придется подождать и посмотреть как будут разворачиваться события в Украине.

"Конечно, мы все хотим сохранить мир, и мы надеемся, что увидим это в недалеком будущем, но мы хотим поощрять этот тип свежего мышления. Мы хотим, чтобы союзники чувствовали себя комфортно, принося идеи для обсуждения. Это то, чего требует данный момент. И чтобы никто никогда не отмалчивался и не отворачивался, когда союзник приносит идею в наши обсуждения здесь", - заявила Смит.

Постпред США при НАТО добавила, что Альянс ежедневно обсуждает идеи как можно помочь Украине.