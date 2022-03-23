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Не тупик. У НАТО много вопросов по отправке миротворцев в Украину, - постпред США

Фото: Джулианн Смит (twitter.com/usambnato)
Автор: Валерия Полищук

Постоянный представитель США в НАТО Джулианн Смит заявила, что у союзников Североатлантического Альянса много вопросов относительно отправки миротворцев в Украину на фоне полномасштабного вторжения России. Однако эта идея не находится в тупике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в полях Атлантического совета.

"В ходе опроса (союзников НАТО, - ред.) было предложено ввести конкретную миротворческую миссию (в Украину, - ред.). Есть много открытых вопросов по этому поводу. Я бы не назвала это тупиком. Я думаю, что союзники хотят знать больше о том, что предлагает Польша", - заявила Смит.

Она также добавила, что США и НАТО придется подождать и посмотреть как будут разворачиваться события в Украине.

"Конечно, мы все хотим сохранить мир, и мы надеемся, что увидим это в недалеком будущем, но мы хотим поощрять этот тип свежего мышления. Мы хотим, чтобы союзники чувствовали себя комфортно, принося идеи для обсуждения. Это то, чего требует данный момент. И чтобы никто никогда не отмалчивался и не отворачивался, когда союзник приносит идею в наши обсуждения здесь", - заявила Смит.

Постпред США при НАТО добавила, что Альянс ежедневно обсуждает идеи как можно помочь Украине.

Напомним, президент Польши на саммите НАТО планирует предложить отправить миротворцев в Украину.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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