Не тупик. У НАТО багато питань щодо відправки миротворців в Україну, - постпред США

"В ході опитування (союзників НАТО, - ред.) було запропоновано ввести конкретну миротворчу місію (в Україну, - ред.). Є багато відкритих питань з цього приводу. Я б не назвала це тупиком. Я думаю, що союзники хочуть знати більше про те, що пропонує Польща", - заявила Сміт.

Вона також додала, що США і НАТО доведеться почекати і подивитися як будуть розгортатися події в Україні.

"Звичайно, ми всі хочемо зберегти мир, і ми сподіваємося, що побачимо це в недалекому майбутньому, але ми хочемо заохочувати цей тип свіжого мислення. Ми хочемо, щоб союзники відчували себе комфортно, приносячи ідеї для обговорення. Це те, чого вимагає даний момент. І щоб ніхто ніколи не відмовчувався і не відвертався, коли союзник приносить ідею в наші обговорення тут", - заявила Сміт.

Постпред США при НАТО додала, що Альянс щодня обговорює ідеї як можна допомогти Україні.