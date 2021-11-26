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В Тунисе неизвестный пытался захватить здание МВД. Полиция его задержала, - Reuters

Автор: Сергей Пышкин

В столице Туниса полиция задержала мужчину, который пытался штурмовать здание Министерства внутренних дел. Во время преследования, правоохранители выстрелили в него.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что мужчина пришел штурмовать здание МВД с ножом и тесаком. Свидетели сообщают о том, что слышали звуки выстрелов на улице.

Местные СМИ отмечают, что правоохранители выстрелили мужчине в ногу во время задержания. После этого его доставили в госпиталь. Задержанный оказался местным студентом 1990 года рождения.

Согласно данным западных дипломатов, за последние годы силовики Туниса предотвратили большинства заговоров боевиков и стали более эффективно реагировать на угрозы.

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Тунис