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В Тунісі невідомий намагався захопити будівлю МВС. Поліція його затримала, - Reuters

Автор: Сергій Пишкін

В столиці Туніса поліція затримала чоловіка, який намагався штурмувати будівлю Міністерства внутрішніх справ. Під час переслідування, правоохоронці вистрілили у нього.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що чоловік прийшов штурмувати будівлю МВС з ножем та тесаком. Свідки повідомляють про те, що чули звуки пострілів на вулиці.

Місцеві ЗМІ відзначають, що правоохоронці вистрілили чоловікові в ногу під час затримання. Після цього його доправили до госпіталю. Затриманий виявився місцевим студентом 1990 року народження.

Згідно з даними західних дипломатів, за останні роки силовики Тунісу запобігли більшості змов бойовиків й стали більше ефективно реагувати на загрози.

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Тунис