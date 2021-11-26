В Тунісі невідомий намагався захопити будівлю МВС. Поліція його затримала, - Reuters

Зазначається, що чоловік прийшов штурмувати будівлю МВС з ножем та тесаком. Свідки повідомляють про те, що чули звуки пострілів на вулиці.

Місцеві ЗМІ відзначають, що правоохоронці вистрілили чоловікові в ногу під час затримання. Після цього його доправили до госпіталю. Затриманий виявився місцевим студентом 1990 року народження.

Згідно з даними західних дипломатів, за останні роки силовики Тунісу запобігли більшості змов бойовиків й стали більше ефективно реагувати на загрози.