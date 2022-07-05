ru ua
Вт, 05 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тунис закупает в США восемь военных самолетов: большую часть заплалит Вашингтон

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 05 июля 2022 02:14
Тунис закупает в США восемь военных самолетов: большую часть заплалит Вашингтон Фото: США продаст Тунису восемь военных самолетов (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Тунис объявил о покупке восьми военно-учебных самолетов в США в рамках плана по обновлению парка учебно-тренировочных самолетов ВВС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Между правительством США и компанией Textron Aviation Defense было подписано соглашение о поставке Тунису учебных самолетов. Ожидается, что первая партия новых самолетов будет доставлена ​​в марте 2023 года, а полностью контракт будет закрыт к октябрю 2026 года.

Сообщается, что основная часть финансирования сделки будет осуществляться за счет американского гранта, а остальное заплатит министерство обороны Туниса.

Напомним, что президент США Джо Байден обещал предоставить Украине новое вооружение после саммита НАТО в Мадриде.

Кроме того, недавно в Пентагоне заявили, что выделят для Украины военную помощь на 820 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Тунис
NEWS
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
DAILY
Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы