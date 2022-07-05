Тунис закупает в США восемь военных самолетов: большую часть заплалит Вашингтон
Тунис объявил о покупке восьми военно-учебных самолетов в США в рамках плана по обновлению парка учебно-тренировочных самолетов ВВС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Между правительством США и компанией Textron Aviation Defense было подписано соглашение о поставке Тунису учебных самолетов. Ожидается, что первая партия новых самолетов будет доставлена в марте 2023 года, а полностью контракт будет закрыт к октябрю 2026 года.
Сообщается, что основная часть финансирования сделки будет осуществляться за счет американского гранта, а остальное заплатит министерство обороны Туниса.
Напомним, что президент США Джо Байден обещал предоставить Украине новое вооружение после саммита НАТО в Мадриде.
Кроме того, недавно в Пентагоне заявили, что выделят для Украины военную помощь на 820 млн долларов.
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