Туніс закуповує в США вісім військових літаків: більшу частину заплалить Вашингтон

Туніс оголосив про покупку восьми військово-навчальних літаків в США в рамках плану з оновлення парку навчально-тренувальних літаків ВПС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Між урядом США і компанією Textron Aviation Defense було підписано угоду про постачання Тунісу навчальних літаків. Очікується, що перша партія нових літаків буде доставлена в березні 2023 року, а повністю контракт буде закритий до жовтня 2026 року.

Повідомляється, що основна частина фінансування операції буде здійснюватися за рахунок американського гранту, а решту заплатить Міністерство оборони Тунісу.