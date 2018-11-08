ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Тунис продлил чрезвычайное положение в стране

Новости » Политика    08.11.2018 - 02:36
Иллюстративное фото (interieur.gov.tn)
Иллюстративное фото (interieur.gov.tn)

Режим чрезвычайного положения продлен до 6 декабря

Президент Туниса Беджи Каид ас-Себси заявил, что ими было принято решение продлить чрезвычайное положение по всей стране до 6 декабря 2018. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа

В опубликованном заявлении президента сказано, что это решение было принято после консультаций между президентом страны, премьер-министром Юсефом Шахедом и представителем Ассамблеи народных представителей Мухаммедом Насером. После консультаций было решено, что режим чрезвычайного положения будет действовать до 6 декабря.

Также сообщается, что перед этим ас-Себси провел встречу с министрами обороны и внутренних дел для оценки ситуации в сфере безопасности в стране, а также угроз со стороны террористических организаций и группировок.

Режим чрезвычайного положения в Тунисе был объявлен в ноябре 2015 года, после того как террорист смертник произвел атаку на президентскую гвардию. В результате происшествия погибло 12 правоохранителей.

Напомним, 29 октября 2018 года в Тунисе женщина подорвала себя в центре города. В МВД Туниса сообщают, что всего пострадали девять человек, в том числе восемь сотрудников полиции, погибшей считается лишь смертница.

Взрыв смертницы в Тунисе: число пострадавших возросло до 20 В Египте продлили действие режима чрезвычайного положения
Новости Украины Тунисчрезвычайное положение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь