Тунис продлил чрезвычайное положение в стране

Иллюстративное фото (interieur.gov.tn)

Режим чрезвычайного положения продлен до 6 декабря

Президент Туниса Беджи Каид ас-Себси заявил, что ими было принято решение продлить чрезвычайное положение по всей стране до 6 декабря 2018. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

В опубликованном заявлении президента сказано, что это решение было принято после консультаций между президентом страны, премьер-министром Юсефом Шахедом и представителем Ассамблеи народных представителей Мухаммедом Насером. После консультаций было решено, что режим чрезвычайного положения будет действовать до 6 декабря.

Также сообщается, что перед этим ас-Себси провел встречу с министрами обороны и внутренних дел для оценки ситуации в сфере безопасности в стране, а также угроз со стороны террористических организаций и группировок.

Режим чрезвычайного положения в Тунисе был объявлен в ноябре 2015 года, после того как террорист смертник произвел атаку на президентскую гвардию. В результате происшествия погибло 12 правоохранителей.

Напомним, 29 октября 2018 года в Тунисе женщина подорвала себя в центре города. В МВД Туниса сообщают, что всего пострадали девять человек, в том числе восемь сотрудников полиции, погибшей считается лишь смертница.