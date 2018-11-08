Туніс продовжив надзвичайний стан у країні

Ілюстративне фото (interieur.gov.tn)

Режим надзвичайного стану продовжений до 6 грудня

Президент Тунісу Беджі Каїд ас-Себсі заявив, що ними було прийнято рішення продовжити надзвичайний стан по всій країні до 6 грудня 2018. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

В опублікованій заяві президента сказано, що це рішення було прийнято після консультацій між президентом, прем'єр-міністром Юсефом Шахедом і представником Ассамблеї народних представників Мухаммедом Насером. Після консультацій було вирішено, що режим надзвичайного стану буде діяти до 6 грудня.

Також повідомляється, що перед цим ас-Себсі провів зустріч з міністрами оборони і внутрішніх справ для оцінки ситуації у сфері безпеки в країні, а також загроз з боку терористичних організацій та угруповань.

Режим надзвичайного стану в Тунісі був оголошений в листопаді 2015 року, після того як терорист смертник здійснив атаку на президентську гвардію. В результаті події загинули 12 правоохоронців.

Нагадаємо, 29 жовтня 2018 року у Тунісі жінка підірвала себе в центрі міста. У МВС Тунісу повідомляють, що найбільше постраждали дев'ять осіб, у тому числі вісім співробітників поліції, загиблою вважається лише смертниця.