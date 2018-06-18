Тунис - Англия: прогноз букмекеров

Специалисты считают фаворитом команду из "Туманного Альбиона"

Сборная Англии сыграет с Тунисом в матче первого тура группы G чемпионата мира-2018. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть матч можно на канале "Интер". По мнению букмекеров, фаворитом противостояния ожидаемо является команда из "Туманного Альбиона".

18 июня 21:00

Волгоград, "Арена Волгоград"

В букмекерской конторе bet365 принимают ставки на победу английской команды с коэффициентом 1,40, а на успех сборной Туниса - 10,50. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,60.

В конторе William Hill оценили победу агличан в 1,36, а успех сборной тунисцеа - в 9,50. Ничья здесь оценивается в 4,40.

Напомним, в матче группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Австралии уругвайский арбитр Андрес Кунья назначил первый в истории турнира пенальти после использования системы VAR (video assistant referee).