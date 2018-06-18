Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Тунис - Англия: прогноз букмекеров

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    18.06.2018 - 17:53
Фото: Тунис - Англия (twitter.com/England)
Фото: Тунис - Англия (twitter.com/England)

Специалисты считают фаворитом команду из "Туманного Альбиона"

Сборная Англии сыграет с Тунисом в матче первого тура группы G чемпионата мира-2018. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть матч можно на канале "Интер". По мнению букмекеров, фаворитом противостояния ожидаемо является команда из "Туманного Альбиона".

18 июня 21:00
Волгоград, "Арена Волгоград"

 

В букмекерской конторе bet365 принимают ставки на победу английской команды с коэффициентом 1,40, а на успех сборной Туниса - 10,50. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,60.

В конторе William Hill оценили победу агличан в 1,36, а успех сборной тунисцеа - в 9,50. Ничья здесь оценивается в 4,40.

Напомним, в матче группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Австралии уругвайский арбитр Андрес Кунья назначил первый в истории турнира пенальти после использования системы VAR (video assistant referee). 

ЧМ 2018: турнирная таблица на 18 июня Бразилия и Швейцария стартовали на ЧМ-2018 с ничьей
Теги публикации: прогноз, Тунис, ЧМ-2018, сборная Англии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь