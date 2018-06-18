Туніс - Англія: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом команду з "Туманного Альбіону"

Збірна Англії зіграє з Тунісом в матчі першого туру групи G чемпіонату світу-2018. Онлайн-трансляція поєдинку розпочнеться на РБК-Україна 21:00 за київським часом, дивитися матч можна на каналі "Інтер". На думку букмекерів, фаворитом протистояння очікувано є команда з "Туманного Альбіону".

18 червня 21:00

Волгоград, Арена "Волгоград"

У букмекерській конторі bet365 приймають ставки на перемогу англійської команди з коефіцієнтом 1,40, а на успіх збірної Тунісу - 10,50. На нічийний результат можна поставити з коефіцієнтом 4,60.

У конторі William Hill оцінили перемогу аглічан в 1,36, а успіх збірної тунісцеа - в 9,50. Нічия тут оцінюється в 4,40.

Нагадаємо, в матчі групового етапу чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Австралії уругвайський арбітр Андрес Кунья призначив перший в історії турніру пенальті після використання системи VAR (video assistant referee).