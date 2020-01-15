Туманы утром и морозы ночью до -11: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине в среду, 15 января, будет без осадков, ожидаются туманы и морозы до -11 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Так, ночью и утром в Карпатах, южных, восточных и большинстве центральных областей местами туман. Ветер преимущественно юго-западный (на юге страны - юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью составит от +1 тепла до -4 градусов мороза, в Карпатах и на Прикарпатье местами от -6 до -11 градусов; днем +1... +6 тепла, в западных областях и на крайнем юге до +9 тепла.

В Киеве днем ожидается от +3 до +5 тепла без осадков. Ночью температура опуститься до -2 градусов, осадков также не ожидается. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Фото: погода в Украине на 15 января (facebook.com/ukrgmc.official)

Напомним, ранее синоптики рассказали, что в первый рабочий день недели в Украине будет без осадков.

Ранее в "Укравтодоре" водителей предупреждали о непогоды на дорогах.