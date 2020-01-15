Тумани вранці і морози вночі до -11: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні у середу, 15 січня, буде без опадів, очікуються тумани та морози до -11 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Так, вночі та вранці у Карпатах, південних, східних та більшості центральних областей місцями туман. Вітер переважно південно-західний (на півдні країни - південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме від +1 тепла до 4 градусів морозу, в Карпатах та на Прикарпатті місцями від -6 до -11 градусів; вдень +1... +6 тепла, у західних областях та на крайньому півдні до +9 тепла.

У Києві вдень очікується від +3 до +5 тепла, без опадів. Вночі температура знизиться до -2 градусів, опадів також не очікується. Вітер південно-західний 5-10 м/с.

Фото: погода в Україні на 15 січня (facebook.com/ukrgmc.official)

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