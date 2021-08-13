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Туманность в виде хобота слона: NASA сделала яркий кадр космического облака

Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сделала яркую фотографию туманности, которая по форме напоминает хобот слона. Как отмечает агентство, фотография посвящается Всемирному дню слонов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу обсерватории телескопа им. Джеймса Уэбба.

"Этот звездный питомник был сфотографирован космическим телескопом "Спитцер" в инфракрасном свете, что дает предварительное представление о том, чем обсерватория телескопа им. Джеймса Уэбба занимается", - отмечает пресс-служба.

Добавим, что туманность получила название IC 1396A и находится в созвездии Цефей, которое содержит 148 звезд. Их можно увидеть невооруженным глазом каждый вечер с сентября по декабрь.

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NASA